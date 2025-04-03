إزالة 12 حالة تعٍد.. الإسكندرية تتصدى للبناء المخالف في العيد -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة وإيقاف أي محاولات بناء مخالف أو دون ترخيص، وذلك لمنع أي مخالفات خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

واستهدفت الحملات إيقاف وإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بالقرى والعزب بـ 5 أحياء هي "العامرية أول، شرق، وسط، برج العرب المنتزه أول".

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إيقاف وإزالة فورية لـ 12 حالة بناء دون ترخيص عبارة عن مبانٍ وغرف وأسوار وهناجر، والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.