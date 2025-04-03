تموين الأقصر: صرف 81 مليون رغيف خبز مدعم خلال مارس

الأقصر - محمد محروس:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة، حملات ميدانية مكثفة خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2025، أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات التموين والمخابز والأسواق.

وشهد شهر مارس صرف 81 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية، بمعدل يومي بلغ 2.6 مليون رغيف من خلال 310 مخابز بلدية، كما تم صرف 3993 طن دقيق مدعم من مستودعات التموين لـ 547 مستودعًا على مستوى المحافظة. وفيما يتعلق بالمقررات التموينية، تم صرف مقررات شهر مارس 2025، إضافةً إلى منحة الدعم الإضافي، بنسبة صرف بلغت 99% من خلال البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع حرة بقيمة 331 ألف جنيه كفارق نقاط خبز لـ 18,704 بطاقة تموينية لأصحاب البطاقات الذين وفروا جزءًا من حصتهم الشهرية.

واستمرت محطات الوقود في العمل بالأسعار الجديدة دون أي مشاكل، مع توفر جميع المواد البترولية بأنواعها على مستوى المحافظة، كما استمر انتظام عمل مستودعات البوتاجاز ومصنع التعبئة دون ورود أي شكاوى. وعلى مستوى منظومة الشكاوى، تم التعامل مع 112 شكوى واردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بنسبة إنجاز 100%.

وفي إطار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، تم تحرير 608 محاضر مخالفة تموينية، شملت 291 مخالفة بالمخابز، أبرزها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم وجود ميزان أو قائمة تشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، بالإضافة إلى 301 محضر بالأسواق، من بينها بيع سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشآت بدون ترخيص، وبيع بأسعار أعلى من المقررة، كما تم تحرير 16 محضرًا في المواد البترولية، تتعلق بعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول وعدم الإعلان عن أسعار البوتاجاز.

وتواصلت فعاليات معارض "أهلا رمضان" في جميع أنحاء المحافظة، بمشاركة السلاسل التجارية والمنافذ الحكومية، حيث تم توفير السلع الأساسية، اللحوم، والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، فيما شهدت الأسواق وفرة في جميع أنواع الخضر والفاكهة، مع انخفاض نسبي في بعض الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب، بما يضمن توفير السلع للمواطنين دون نقص.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر جهودها لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.