ٕزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عيد الفطر بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 79 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في الفترة من 31 مارس الماضي حتى 2 من شهر أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف، منها حالتين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، على مساحة 250 متر مربع، و13 حالة خارج الحيز العمراني، بإجمالي مساحة فدان، و7 قراريط، و15 سهماً، شملت أحياء شرق، وجنوب، والجون بمدينة الفيوم، وقرى زاوية الكرادسة، وسيلا، وهوارة المقطع، وهوارة عدلان بمركز الفيوم.

وفي نطاق مركز ومدينة إطسا، تم إزالة 18 حالة تعدٍ، بواقع حالة واحدة داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، على مساحة 150 متر مربع، و17 حالة خارج الحيز العمراني، بإجمالي مساحة 4812 متر مربع، وذلك بمدينة إطسا، وقرى شدموه، ومنية الحيط وعزبة شاكر التابعة لها، وجردو، والغرق، وعزبتي شحاتة وزكريا بقرية دفنو، وقرية منشاة عبد المجيد وعزبة خليل الجندي التابعتين للوحدة المحلية بالغرق، وقلمشاه، وقصر الباسل.

وأضاف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، على مساحة 9 قراريط، و6 أسهم، شملت مدينة سنورس، وقرى بني عتمان، وسنهور القبلية، وجبله، وفيديمين، والسعيدية، وفي نطاق مركز ومدينة أبشواي، تم إزالة عدد 13 حالة خارج الحيز العمراني، على مساحة 14 قيراطاً، و12 سهماً، شملت مدينة أبشواي، وقرى أبوكساه، وسنرو القبلية، والعجميين، وطبهار.

وكشف المحافظ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بإزالة عدد 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، بإجمالي مساحة 1296 متر مربع، شملت مدينة طامية، وقرى الروضة، وكفر محفوظ، ودار السلام، وقصر رشوان، وسرسنا، وفي نطاق مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 12 حالة تعدٍ، بواقع عدد 7 حالات على الأراضي الزراعية، على مساحة 12 قيراطاً، و5 أسهم، بنطاق قرى الريان، والمشرك، والشواشنة، والنزلة، وقصر الجبالي، وعدد 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 350 متر مربع، بمدينة يوسف الصديق، وقريتي قارون، والريان.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.