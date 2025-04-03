استبعاد النمر صاحب واقعة نهش عامل بسيرك طنطا 5 سنوات من العرض

الغربية- مروة شاهين:

كشفت مصادر بديوان محافظة الغربية عن صدور توصية من مديرية الطب البيطرية بالمحافظة بضرورة استبعاد النمر المفترس صاحب واقعة التعدي على أحد العاملين بسيرك طنطا من المشاركة في أي عروض لمدة 5 سنوات.

كان السيرك الكائن بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، واعتاد تقديم عروض مميزه أيام عيد الفطر للزوار ومن ضمن تلك العروض كان عرض أنوسة كوته، مدربة الأسود الشهيرة، مع 5 أسود ونمور وبعد بدء العرض قام أحد العمال الموجودين خارج القفص الحديدي الذي يقدم فيه العرض بمد يده داخل القفص فقام النمر بالتهامها، وتم نقله إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وتمكن المدربين من السيطرة على الأسود الموجودة داخل القفص، ومنعها من الخروج الي المواطنين، والسيطرة عليها بعد حالة من الهلع والخوف، انتبات الحاضرين، وتك الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصاب إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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