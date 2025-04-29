بالصور ـ رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات في أسيوط لمواجهة العاصفة الترابية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وذلك في إطار خطة مواجهة التقلبات الجوية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأوضح الدكتور حافظ، أن غرفة الطوارئ والأزمات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع داخل المستشفيات والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية، خاصة في نقاط التمركز بالطرق السريعة والصحراوية، تحسبًا لتدهور الأحوال الجوية أو سقوط أمطار.

وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل مديرية الصحة والسكان للشؤون العلاجية بأسيوط، برفقة دكتورة أمنية مدحت، مدير المكتب الفني لوكيل المديرية للشؤون العلاجية، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة، ومروة زين، مفتش مالي وإداري، بزيارة مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، شملت مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، ومستشفى النساء والتوليد والأطفال، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل، تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسبًا لتقلبات الطقس وتحذيرات بعاصفة رملية متوقعة خلال الساعات المقبلة.

بدأ الدكتور جمال زيارته المفاجئة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، حيث وجه بإعداد تقرير عاجل عن الخدمات الطبية وأعداد المترددين وأفراد الطاقم الطبي، بهدف التقييم والمتابعة العاجلة للمستشفى. كما تفقد أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة، بنك الدم، الأشعة، المعمل، صيدلية الطوارئ، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى غرف الملاحظة والاستقبال، مؤكدًا على تكاتف الجميع لتحسين الخدمة المقدمة للمترددين على المستشفى.

وتابع وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية جولته بتفقد مستشفى النساء والتوليد والأطفال، حيث حرص على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ملاحظة حريم، حضانات الأطفال، والعمليات، واطلع على نسب الترددات لهذه المستشفيات، حيث تبين أن معدلات التردد ضعيفة، موجهاً بالعمل على تحسين وزيادة المترددين والإشغال بالمستشفيات.

كما حرص وكيل مديرية الصحة ومرافقوه على تفقد الغرف الداخلية للمستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمقيمين ومدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. وشدد خلال جولته على أهمية التواصل بين المستشفيات التابعة للمديرية وكافة الجهات الأخرى المنوطة بتقديم الخدمات الصحية لتحقيق التكامل وسد الاحتياجات بكافة التخصصات الطبية، بما يضمن انتظام سير عمل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وفي نهاية جولته، أشاد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بانتظام الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات على مدار الساعة، علاوة على إشادته بالخدمة الطبية المقدمة للمترددين والمحتجزين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات.