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"سقط من معدية جذع نخلة".. غرق تلميذ في ترعة الخيام بسوهاج

04:24 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه غرقًا في ترعة الخيام، أثناء لهوه أمام مسكن أسرته، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول الطفل "محمود. ح. م" 10 أعوام، تلميذ جثة هامدة، ادعاء غرق.

أفاد عمه المدعو أبو الوفا م م 40 عامًا عامًا مدرس أنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور على جذع نخيل مار علي ترعة الخيام "فرعية" بذات الناحية أمام مسكنه "معدية" انزلقت قدمه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته.

تم انتشال الجثة بمعرفه الأهالي ونقلها للمستشفى، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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