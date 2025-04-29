"قيمنا من تراثنا".. مبادرة للتوعية الدينية بمراكز شباب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لقاءات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا» بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، بمشاركة أعضاء مركز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وهالة عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

أدار اللقاء محمود العديسي مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار مصر العليا، والشيخ أبو الحسن الشاذلي الواعظ بإدارة الرواق الأزهري بالأزهر الشريف، والقس رويس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعديسات.

تضمنت الفعاليات ورش عمل عن مفهوم الذات، والتفكير خارج الصندوق، وكيفية حل المشكلات والأزمات بطريقة صحيحة، وكيفية مواجهة الشائعات، واختتمت الفعاليات بالرد على الأسئلة الشائعة والاستفسارات التي ترد في أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى النشء والتعرف على القيم الدينية وكيفية تطبيقها، وتعزيز الانتماء الوطني والتعريف بقيم الحضارة المصرية القديمة، والمبادرة تم تنظيمها بمراكز شباب الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة ومروة محمد مدير إدارة تنمية النشء، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وأمل مهدي منسق المشروع.