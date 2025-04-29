مدير الرعاية الصحية بالأقصر يفاجئ المجمع الطبي ومستشفى الكرنك لمتابعة الخدمات الطبية

الأقصر- محمد محروس:

أجرى الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر جولة مفاجئة، فجر اليوم، شملت المجمع الطبي الدولي ومستشفى الكرنك الدولي.

جاءت الجولة بهدف الوقوف ميدانيًا على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حيث تفقد الدكتور محمد شعبان، أقسام الطوارئ وعدد من أقسام المستشفى بالإضافة إلى الصيدلية والمخازن متابعًا توافر الأدوية والمستلزمات الحيوية بدقة.

وخلال الجولة أثنى مدير الفرع على التزام الأطقم الطبية بتطبيق السياسات والمعايير المعتمدة وأشاد بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى مؤكدًا أن الأداء الحالي يعكس حرص الفرق الطبية والإدارية على تقديم رعاية صحية متميزة.

كما حرص مدير الفرع على لقاء عدد من المنتفعين للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومدى رضاهم عن التعامل مع الطاقم الطبي.

وفي ختام جولته، شدد الدكتور شعبان على أهمية مواصلة هذا الأداء المتميز والعمل الدائم على رفع كفاءة جميع أقسام المستشفيات وتطبيق أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوى بما يحقق أعلى مستويات رضا المنتفعين.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرارها في تكثيف الجولات التفقدية لضمان تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تليق بالمواطن المصري.