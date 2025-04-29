محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل ويشرف على عمليات الإنقاذ- صور



أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع انهيار منزل مكون من طابقين في حي غرب مدينة أسيوط.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ التابعة للمحافظة وقوات الحماية المدنية عن إنقاذ 9 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتتواصل حاليًا عمليات البحث المكثفة عن طفلة لا تزال تحت الأنقاض.

وتلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بلاغًا عن وقوع انهيار للمنزل الواقع في شارع محمد متولي بمنطقة الشادر بحي غرب المدينة.

وعلى إثر البلاغ، تحركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بشكل فوري إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني محكم حول المنطقة وفصل المرافق الحيوية عن العقار المنهار لضمان سلامة عمليات الإنقاذ الجارية.

انتقل المحافظ على الفور إلى موقع الانهيار يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

أكد اللواء هشام أبو النصر أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم والإسناد اللازم في هذا الظرف الطارئ، مشيرًا إلى استخدام معدات متطورة لتسريع وتيرة عمليات البحث والإنقاذ.

كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بحي غرب لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة لتقييم مدى تأثرها واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان سلامة قاطنيها.

وجه المحافظ أيضًا فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، أكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى حتى تماثلهم التام للشفاء.

وجدد التأكيد على استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية في موقع الحادث حتى يتم العثور على الطفلة المفقودة والانتهاء من رفع كافة الأنقاض بشكل كامل.