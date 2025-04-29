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إنقاذ 7 أشخاص من تحت أنقاض منزل قديم بحي غرب أسيوط

12:34 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انهيار منزل قديم غرب أسيوط
  • عرض 5 صورة
    انهيار منزل قديم غرب أسيوط
  • عرض 5 صورة
    انهيار منزل قديم غرب أسيوط
  • عرض 5 صورة
    انهيار منزل قديم غرب أسيوط
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أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل قديم، اليوم الثلاثاء، بشارع جسر التراب بحي غرب مدينة أسيوط، فيما تم إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة انهيار منزل قديم وتم إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض من سكان العقار، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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