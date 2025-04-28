مصرع سيدة صدمتها ماكينة دراس القمح في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت سيدة مصرعها، بعدما صدمتها ماكينة دراس القمح، أثناء الحصاد بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع "سالمة.ب.س" 55 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمركز ناصر، بعدما صدمتها ماكينة دراس القمح، وذلك أثناء مساعدتها زوجها في أعمال دراس المحصول.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة.