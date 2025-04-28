محامو الشرقية ينظمون وقفات احتجاجية اعتراضاً على رسوم التقاضي الجديدة

الشرقية- ياسمين عزت :

نظم محامو محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية أمام عدد من مقار المحاكم بمختلف أنحاء المحافظة، اعتراضاً على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وذلك بناءً على قرار صادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وجاءت الوقفات تحت إشراف المجلس الفرعي لنقابة المحامين بالشرقية، برئاسة عادل عفيفي نقيب المحامين بالمحافظة، والذي أكد أن فرض هذه الرسوم جاء دون سند تشريعي، مما يجعله مخالفاً للدستور والقانون.

وشدد عفيفي على أن نقابة المحامين تحترم سيادة القانون، لكنها ترفض فرض أية أعباء مالية إضافية على المحامين أو المواطنين بدون نص قانوني صريح.

وأوضح أن النقابة خاطبت الجهات الرسمية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بإلغاء هذه الرسوم القضائية الجديدة.

يذكر أن هذه هي الوقفة الثانية لمحاميي محافظة الشرقية، والتى تأتي تصعيدا للاحتجاج على قرار زيادة الرسوم المميكنة.

وأكد النقيب أنه سيتم تصعيد الاحتجاجات بوقفات تالية أمام المحاكم خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.