أهالي مريض يعتدون على طاقم تمريض بمستشفى الجامعي بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

اعتدى أهالي مريض بالضرب على طاقم تمريض بمستشفي الجامعي بطنطا، اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة الطاقم بكدمات، بسبب خلاف على إجراءات العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بقيام أهل مريض بالتعدي على طاقم تمريض بمستشفى طنطا الجامعي، وإحداث إصابات بهم، بسبب خلاف بينهم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتبين من المعاينة الأولية وبسؤال شهود عيان تبين أن الخلاف بين الطرفين بسبب إجراءات العلاج وتمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول طنطا من إلقاء القبض على 3 أشخاص من أهلية المريض وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.