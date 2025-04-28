محافظ المنوفية يحيل فني تنظيم للنيابة بالباجور لتقاضيه رشاوى لتسهيل البناء المخالف



المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، فني تنظيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها مع استبعاده من مهام عمله، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بهذا الشأن، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري.

وتضمنت المذكرة قيام فني التنظيم بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ المختصين حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق عمله و تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مستغلاً صفته الوظيفية لتسهيل حالة التعدي بالمخالفة للقانون.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.