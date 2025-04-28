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جنايات نجع حمادي تعاقب عامل بالسجن 6 سنوات بتهمة قتل نقاش

11:18 ص الإثنين 28 أبريل 2025

محاكمة تعبيرية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، المتهم بقتل نقاش عن طريق الخطأ في قرية الشاورية بنجع حمادي، بالسجن 6 سنوات.

تعود أحداث القضية، إلى 5 يوليو 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.س.ع، 31 عاما، عامل، تهمة حيازة بندقية خرطوش وطلقة في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، والتسبب بالخطأ في قتل المجني عليه وليد حلمي، بغير قصد.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه، كان يمارس مهنته في إحدى الوحدات السكنية، بقرية الشاورية، وكان صاحبها يلهو بالسلاح، فخرجت طلقة أودت بحياة المجني عليه.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 29292 لسنة 2023 ، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4185 لسنة 2023 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات عن التهمة الأولى، و 3 سنوات عن التهمة الثانية.

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