تحقيقات موسعة في حادث الانهيار الجزي بمصنع العبور (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تجري جهات التحقيق بمدينة العبور تحقيقات موسعة في حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة آخر، حيث تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى بلبيس العام.

وقد أمرت الجهات المعنية باستدعاء مسؤولي المصنع وسرعة إحضار ملف تراخيص البناء من مجلس مدينة العبور، بالإضافة إلى إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول جثث 4 عمال وآخر مصاب نتيجة انهيار سقف المصنع أثناء عملهم، بينما أصيب آخر بحالة اختناق.

انتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثث والمصاب، حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المتوفين هم: صبحي إبراهيم كمال (16 سنة)، محمد فتحي الشحات (15 سنة)، حسن أحمد حسن سلامة (33 سنة)، ومحمد سيد محمد سيد إبراهيم (15 سنة)، وجميعهم من دهمشة مشتول السوق. بينما أصيب إبراهيم صبحي إبراهيم علي (32 سنة) بحالة اختناق.

وتوصلت التحريات إلى أن الحادث وقع في مصنع تحت الإنشاء بطريق بلبيس - السلام، على حدود محافظة الشرقية. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.