"سردينة" قتل "سيجارة" أمام المارة في الإسكندرية.. والتحريات تكشف السبب

الإسكندرية – محمد عامر:

قُتل عاطل على يد آخر له، سجل جنائي، طعنًا بسكين في الصدر إثر مشاجرة بينهما بشارع الترعة المردومة في الإسكندرية، فيما تبين من التحريات وقوع المشاجرة بسبب تردد المتهم على أحد جيران المجني عليه.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان، إخطارًا من المستشفى الأميري الجامعي بوصول المدعو "أحمد.م.ف" 46 سنة، مقيم بمنطقة المحروسة الجديدة، إثر طعنة في الصدر من الناحية اليسرى 53 x سم، وتوفى.

وتبين أن المجني عليه وشهرته "حمادة سيجارة" له معلومات جنائية، ومسجل بوحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان برقم 4650/13، سلاح أبيض واستعراض قوة آخرهم القضية رقم 647/ 2021 جنح ثان الرمل سلاح أبيض.

وأكدت التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة في الشارع بين المجني عليه والمتهم "محمود.ج.ح"، 37 سنة، عاطل، شهرته "وده سردينة" مسجل بوحدة مباحث القسم رقم 623/13ج، وله معلومات جنائية "سرقة سلاح أبيض مشاجرة سلاح ناري ضرب آخرهم القضية 24094/2024 جنح ثان الرمل سرقة وإتلاف.

وتعدى الطرفان على بعضهما البعض خلال المشاجرة بسلاح أبيض بسبب تردد المتهم على أحد جيران المجني عليه، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ووفاته، وإصابة المتهم بكدمة بالعين اليسرى وجرح قطعى باليد اليسرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.