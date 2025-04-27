الطبيبة وسام شعيب بعد قرار المحكمة التأديبية: "حرمت اللايف بس هعمل فيديوهات" -فيديو وصور

البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الطبيبة وسام شعيب، أنها لن تتوقف عن تقديم نصائحها من خلال مقاطع الفيديو، رغم الأزمة التي مرت بها بسبب المقطع الذي تحدثت خلاله عن حمل الفتيات.

وقالت شعيب فى تصريح صحفي: " مش هبطل أعمل فيديوهات أنصح فيها بناتنا وأهالينا، لكن اللايفات لأ خلاص حرمت، وهحاول أكون حريصة بعد كده في كلامي".

كانت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، قضت اليوم الأحد، بإيقاف الطبيبة وسام شعيب 6 شهور عن العمل مع صرف نصف راتبها كاملًا.

وعلقت شعيب على ذلك قائلة: "هعتبرها إجازة، فرصة أقعد فيها في البيت أراعي زوجي وابني و أستريح من عناء العمل".

وأضافت: " الحمد لله على الحكم كنت خايفة يكون أكبر من كده، وأشكر زوجي وأسرتي وأصدقائي على وقوفهم بجواري في هذه الأزمة".

كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة، تداول مقطع فيديو جرى بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت خلاله الطبيبة إلى عدد من الحالات المترددة عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

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