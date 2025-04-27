إيقاف 6 أشهر.. شاهد لحظة النطق بالحكم على طبيبة كفر الدوار وسام شعيب

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، بإيقاف الطبيبة وسام شعيب عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبها خلال فترة الإيقاف.

جاء الحكم على خلفية إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة من قبل النيابة الإدارية، وقد باشرت النيابة تحقيقاتها بعد رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة تداول مقطع فيديو تم بثه على عدة منصات للتواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله الطبيبة وهي تتحدث عن حالات لمرضى ترددوا عليها لتوقيع الكشف الطبي.

واعتبرت النيابة الإدارية أن تصريحات الطبيبة في الفيديو تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى ومخالفة صريحة لآداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها، مما استوجب إحالتها للمحاكمة التأديبية التي انتهت بقرار إيقافها عن العمل.

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