حضرت مبكرًا.. لحظات قلق وترقب لطبيبة كفر الدوار قبل جلسة النطق بالحكم

البحيرة - أحمد نصرة:

حرصت الطبيبة وسام شعيب، على الحضور بمحكمة مجلس الدولة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، انتظارًا لانعقاد جلسة النطق بالحكم في قضيتها أمام المحكمة التأديبية.

وجلست شعيب بجوار زوجها ومحاميها، داخل القاعة المخصصة للجلسة، بمحكمة مجلس الدولة بالبحيرة.

كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة، تداول مقطع فيديو جرى بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت خلاله الطبيبة إلى عدد من الحالات المترددة عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

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