مصرع طالب إعدادي فى حادث انقلاب موتوسيكل على صحراوي قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب إعدادي مصرعه، إثر حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه قرية الطويرات مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي في مركز قنا.

وبعد الفحص تبين مصرع يوسف.أ.ج، طالب في المرحلة الإعدادية، من قرية الطويرات، إثر حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.