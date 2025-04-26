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ترسيم حدود وهدم عقار.. ماذا جرى في جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي؟ -صور

11:33 م السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
  • عرض 8 صورة
    جولة محافظ الإسكندرية بشواطئ العجمي
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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة مفاجئة على شواطئ العجمي، لمتابعة مدى استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المصطافين خلال موسم صيف 2025.

وشملت الجولة شواطئ "الدخيلة الشرقي، بليس 2 المميز، بليس1، البيطاش المميز، شيراتون الهانوفيل، الهانوفيل الخدمة، شاطئ جمعية درويش، شهر العسل، شهرزاد".

وأمر المحافظ بالإزالة الفورية لجميع التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام للشواطئ، بالإضافة إلى الالتزام التام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية للمحافظة.

وكلف السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي العجمي، لترسيم حدود الشواطئ بنطاق العجمي، والعمل على استغلال المساحات الشاطئية غير المستغلة في إقامة مشروعات تنموية وسياحية.

ووجه خالد، رئيس حي العجمي بمتابعة أعمال ترميم واجهات العقارات المتهالكة المطلة على شواطئ العجمي، وسرعة الانتهاء منها نظرًا لخطورتها، مع تحرير محاضر فورية لأي تعديات.

وفي سياق متصل، كلف المحافظ رئيس حي العجمي بتنفيذ الإزالة الفورية لأحد العقارات الآيلة للسقوط بميدان البيطاش، والصادر لها قرار إزالة وهدم حتى سطح الأرض، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

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أحمد خالد محافظ الاسكندرية شواطئ الاسكندرية شاطئ العجمي شاطئ النخيلة
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