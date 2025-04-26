‬بعضها يعود لعصر الإسكندر.. إحباط محاولة تهريب عملات أثرية بمطار شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أحبطت الإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة عمرو محمد مبروك، نائب مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بين الدول وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2029، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على طائرة تيوي القادمة من مطار مانشستر، عقب اشتباه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكي الجنسية، تلاحظ من جواز السفر كثرة التردد على المطار.

وخلال تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray، تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتكررة، بتفتيش الحقائب تبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة بين طيات الملابس يشتبه أن تكون أثرية.

وبالعرض على إدارة الآثار بجنوب سيناء، أكدت أن العملات أثرية وتعود للعصر الروماني و اليوناني، ومنها ما يعود لعصر الإسكندر الأكبر.

وقرر محمد لطفي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2026، بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.