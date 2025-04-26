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رعب في عزبة المرور.. سيدة تنتقم من جيرانها وتذبح طفلًا في الشارع بالإسماعيلية

01:35 م السبت 26 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي طفل مصرعه في عزبة المرور التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعدما أقدمت جارته على إنهاء حياته بطريقة مروعة، بسبب خلافات سابقة مع أسرته.

وأفادت التحريات وشهود العيان بأن السيدة المتهمة اختطفت الطفل من أمام منزله، وذبحته في الشارع على مرأى من الأهالي، مما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهمة بحوزتها سلاح الجريمة، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.

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مصرع طفل محافظة الإسماعيلية ذبح طفل
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