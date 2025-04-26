مصرع شاب صدمته سيارة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته عقب اصطدام سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل في حادث تصادم دائرة مركز شرطة طما.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة "مهاب. ه" 25 عامًا سائق ومقيم أسيوط، دائرة مركز شرطة طما اصطدم "مدحت, ا"، 26 عامًا عامل ومقيم أسيوط، وذلك حال عبوره الطريق مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى محمود سن 20 طالب ومقيم بذات الناحية، أفادا بمضمون ما سبق واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.