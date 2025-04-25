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السيطرة على حريق نشب بمحل مشويات فى قليوب -صور

11:18 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق نشب بمحل مشويات فى قليوب
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق نشب بمحل مشويات فى قليوب
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق نشب بمحل مشويات فى قليوب
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بمحل مشويات بقليوب، تبين من المعاينة الأولية للحريق أن سبب الحريق وجود ماس كهربائي بلوحة الكهرباء.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل مشويات بقليوب وجري تحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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