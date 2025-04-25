حملات توعوية لأصحاب عربات الحنطور بالأقصر حول تدوير روث الخيول

الأقصر- محمد محروس:

واصلت جمعية نور الإسلام الخيرية بالأقصر حملاتها التوعوية حول تدوير روث الخيول وتحويله إلى سماد عضوي من خلال مشروع "توفير فرص كسب العيش بالتدريب على إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي" والممول من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP).

وأوضح محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه فى إطار مواصلة حملات التوعية لأصحاب الحنطور ضمن برنامج بناء القدرات المستهدفين لمشروع إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي، قامت جمعية نور الاسلام الخيرية بالأقصر بتنفيذ ندوة توعوية لأصحاب عربات الحنطور بمدينة الأقصر، عن أثر التعامل الآمن في التخلص من الروث على البيئة وصحة وسلامة الإنسان حيث تم تعريفهم بالمشكلات الناتجة عن التخلص غير السليم من الروث وأن مشكلة روث الخيول تعد مشكلة بيئية وصحية هامة يجب التعامل معها وتحويلها من مشكلة إلى منتج يفيد البيئة حيث يتم تحويله الى سماد عضوي طبيعي لأنه غني بالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وهي عناصر مهمة لنمو النباتات، ويمكن استخدام الروث بعد تجفيفه و تحويله إلى سماد طبيعي للمزارع والحدائق، والتأكيد على دور أصحاب الحنطور في الحفاظ على البيئة.

شارك في الندوة عبدالعاطى علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمدير التنفيذي محمد نجيب حجازي، وحاضر خلالها الدكتورة عفاف عبد الباسط ، حيث تم التأكيد على أن التعامل الصحيح مع روث الخيول ليس مجرد واجب بيئي ، بل هو مسؤولية وطنية ودينية لحماية صحتنا وصحة الآخرين، وجعل بيئتنا أكثر نظافة وصحة، خاصة في منطقة سياحية مثل مدينة الأقصر يجب أن تكون مظهرها لائق لعمل الدعاية السياحية اللازمة وجذب المزيد من السائحين مما يعود بالنفع على الجميع.