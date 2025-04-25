نهاية حزينة لمرزوقة.. شجرة تنهي حياة سيدة سبعينية في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة مسنة مصرعها متأثرًة بإصابتها عقب سقوط شجرة عليها بناحية قرية جزيرة محروس التابعة لمركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع سيدة إثر سقوط شجرة عليها دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات الأولية سقوط شجرة على المدعوة مرزوقة عبد الحميد حسن 70 عامًا، مقيمة في نجع سليمان حمد التابع لقرية جزيرة محروس دائرة المركز، ما نتج عنه مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.