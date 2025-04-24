طعنات بالرقبة والرئة..عاطل يذبح حماته وزوجته في كفر الشيخ..ماذا حدث؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل عاطل في العقد الثاني من العمر، الخميس، على إنهاء حياة والدة زوجته، وإصابة زوجته بعد تعديه عليهما بسلاح أبيض "سكين" بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك بسبب خلافات النسب.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز بلاغًا من أهالي بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ يفيد بتعدي شاب على زوجته ووالدتها بسلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى إصابتهما بعدة طعنات.

انتقل المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة النقيب علي ياسين، معاون مباحث المركز إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب المتعدي على زوجته ووالدتها بسلاح أبيض "سكين" يدعى "لؤي.م.م.إ"، 38 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض.

وتبين من فحص موقع الجريمة إصابة والدة زوجته المدعوة "هدى.م.س.ا"، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، بجرح طعني بالرقبة، وجرح نافذ بالرئة، ولفظت أنفاسها الأخيرة لحظت وصول رجال المباحث.

كما تبين من الفحص إصابة زوجته المدعوة "عايدة.و.ع.ا"، 20 عامًا، بجرح طعني في الرقبة، وجرح نافذ بالجانب الأيسر، نتيجة التعدي عليها بالسلاح الأبيض، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاتخاذ اللازم طبيًا نحوها.

كشفت التحقيقات الأولى لرجال المباحث وفق التحريات التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خيري نصار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث المركز عن وجود خلافات النسب بين أسرتي المتهم وزوجته منذ حوالي شهرين.

وأوضحت التحقيقات الأولى أن خلافات النسب تفاقمت بين أفراد الأسرتين ما جعلت المتهم يقرر إنهاء حياة والدة زوجته، وزوجته،من خلال تسلله إلى منزل أسرة زوجته بقرية أريمون، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" فتعدى على والدة زوجته، وزوجته بالسلاح الأبيض محدثًا إصابتهما المذكورة ووفق ذلك لفظت الأم أنفاسها بينما أصيبت الزوجة نتيجة تلك الطعنات.

ألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات وتحريات رجال المباحث أقر بصحتها، وبإرشاده عن السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعة جرى ضبط السلاح.

تم إيداع جثة الضحية الأولى بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما جاري اتخاذ اللازم طبيًا تجاه الضحية الثانية.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.