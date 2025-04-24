وفاة الضحية الثانية في حادث انقلاب سيارة أسرة طبيب الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مصادر طبية عن وفاة داليا محمود حمدان، زوجة الطبيب الدكتور مصطفى كامل حمدان، داخل مستشفى فايد التخصصي، متأثرة بإصابتها جراء حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية – السويس، أمام شركة الدواجن في دائرة مركز فايد. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة زوجها، بينما لا يزال اثنان من أطفالهما في حالة حرجة داخل العناية المركزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالحادث، فانتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث على الفور. أسفر الحادث عن وفاة الدكتور مصطفى كامل حمدان (55 عامًا)، بينما أصيبت زوجته وأطفاله بإصابات متفاوتة.

وأوضحت المصادر الطبية أن ضحايا الحادث هم:

الدكتور مصطفى كامل حمدان (55 عامًا) – توفي في الحادث.

داليا محمود حمدان (زوجة الطبيب) – توفيت متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

سليمان مصطفى كامل (13 عامًا) – في حالة حرجة.

ليليان مصطفى كامل (7 سنوات) – مصابة.

أوزال مصطفى كامل (9 سنوات) – مصابة.

عمر مصطفى كامل (10 سنوات) – مصاب.

محمد مصطفى كامل (15 عامًا) – مصاب.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، حيث تم إدخال الطفلين إلى العناية المركزة في حالة حرجة، بينما كانت إصابات باقي أفراد الأسرة تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات.

تم نقل جثمان الطبيب إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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