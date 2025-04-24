مصرع طبيب وإصابة 6 من أسرته في حادث بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقى طبيب مصرعه، وأُصيب 6 من أفراد أسرته، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية – السويس"، أمام شركة الدواجن بدائرة مركز فايد.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبيّن من المعاينة انقلاب سيارة خاصة، ما أسفر عن مصرع الدكتور مصطفى كامل حمدان، 55 عامًا، وإصابة باقي أفراد أسرته.

أُصيب في الحادث نجله سليمان مصطفى كامل، ويبلغ من العمر 13 عامًا، كما أُصيبت شقيقته ليليان مصطفى كامل، 7 سنوات، بإصابات متنوعة. كذلك أُصيبت شقيقته الأخرى أوزال مصطفى كامل، 9 سنوات، بالإضافة إلى شقيقهم عمر مصطفى كامل، 10 سنوات، وشقيقهم الأكبر محمد مصطفى كامل، 15 عامًا. كما أُصيبت والدتهم داليا محمود حمدان، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، بينما نُقلت جثة الطبيب المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها، وقررت سؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.