الفيوم – حسين فتحى:

استمرارًا لمسلسل السفر غير الآمن عبر الطرق البرية للعمل داخل الأراضي الليبية، لقي 7 من الشباب أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم مصرعهم في حادث تصادم مروع بين السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها من طبرق على الحدود المصرية الليبية إلى مدينة أجدابيا، وسيارة نقل ثقيل.

خيم الحزن على قرية أبو جندير، حيث فقدت كلًا من: رمضان السيد صالح، وعبد الناصر سليم سليمان، ورمضان عبد الله محمد، في الحادث الأليم.

وفي قرية منية الحيط، التي شهدت قبل ذلك العديد من حوادث الموت سواء عطشًا أو في حوادث طرق، لقي مواطنان آخران من نفس القرية مصرعهما في حادث السيارة المأساوي، وهما: ناجي محمد سليمان، وأحمد إبراهيم خليل.

ويُذكر أن القرية نفسها فقدت سابقًا أبناء لها عُثر على رفاتهم متحللة في الصحراء الليبية بعد أن تركهم المهربون، وبجوارهم أوراقهم الثبوتية.

وفي قرية قلمشاه، فُجع الأهالي بوفاة عبد الكريم مختار عبد الكريم في الحادث نفسه.

أما قرية الغرق، فقد ودعت عبد الله رجب متولي متولي، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 7 أشخاص من ضحايا الحادث المأساوي.

وكشف سيد مصطفى، أحد أقارب الضحايا، أن المتوفين قضوا شهر رمضان وعيد الفطر في قراهم بمركز إطسا، وبعد ذلك سافروا للعمل في ليبيا، حيث اعتادوا السفر إلى هناك للعمل في مجال المعمار.

وأوضح أنهم استقلوا سيارات ميكروباص من الفيوم إلى منطقة السلوم على الحدود الليبية، ثم منها إلى طبرق، وكانوا في طريقهم إلى المحافظات الليبية عبر طريق أجدابيا، لكن هذه المرة كانت النهاية المأساوية التي خلفت وراءها أرامل وأطفالًا يتامى وأمهات ثكالى وآباءً مقهورين.

وأشار إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات عودة جثامين الضحايا لدفنهم في قراهم بمركز إطسا في الفيوم.