

جامعة بنها تحصد 17 ميدالية فى مهرجان يضم 4 جامعات مصرية



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصدت جامعة بنها 17 ميدالية فى المهرجان الترويحي الذي نظمته جامعة حلوان بمشاركة جامعات بنها والمنوفية والزقازيق وحلوان.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكداً دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.

كما أكد الجيزاوي، حرص جامعة بنها على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من من طلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة فى مختلف المجالات لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.