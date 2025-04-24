كدواني يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل فى المنيا

المنيا-جمال محمد:

بحث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، سبل التعاون المشترك في كافة الملفات المتعلقة بحماية نهر النيل، وتطوير وإدارة الموارد المائية بالمحافظة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول الآليات المشتركة للاستفادة من أملاك الوزارة داخل نطاق المحافظة، في ضوء السياسات العامة لتعظيم العوائد من الأصول ذات النفع العام، فضلاً عن استعراض جهود الدولة في مواجهة التعديات على نهر النيل، والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لأعمال البناء أو إقامة منشآت بجوار مجرى النهر، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة الرى و الأجهزة المعاونة مثمنا توجيهات الدكتور سويلم لإدارتى ري شرق وغرب المنيا بمواصلة تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات الصيفية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري غير المرخصة بالتنسيق مع المحافظة، بما يضمن وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية وتحقيق العدالة في التوزيع، مؤكدًا دعم محافظة المنيا الكامل لكافة جهود الوزارة في حماية الموارد المائية وتعزيز الإدارة الرشيدة لها.