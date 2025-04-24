مصرع تاجر مخدرات خلال مداهمة أمنية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تاجر مخدرات مصرعه، اليوم الخميس، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمنية في مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام في مدينة فرشوط.

وأسفرت الحملة عن مصرع تاجر مخدرات وهارب من أحكام قضائية يُدعى أ.ب، بطلق ناري، خلال محاولة القبض عليه بادر بإطلاق الأعيرة النارية على الشرطة مما أدى إلى مصرعه في نجع القاضي بندر فرشوط.

وجرى نقل جثمان تاجر المخدرات إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.