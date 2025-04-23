جامعة الإسكندرية تستعد لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني-صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب بدء الاستعدادات والترتيبات اللوجستية بجميع كليات الجامعة لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني واتباع كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة.

وشدد عبد المحسن، على ضرورة اتباع كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب مشيداً بمستوى انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس المقترح المقدم من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة الخاص بعمليات التقويم للطلاب ذوى الهمم والذي شدد على مراعاة شمولية الاختبار وقياس مخرجات التعلم بشكل كفء بحسب توصيفات المقررات المعتمدة مع مراعاة قدرات الطلاب المختلفة.

ووجه عبد المحسن، بنشر وتوزيع الكتيب الصادر من مركز طه حسين لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة الإسكندرية بهدف التعريف بمفهوم الإعاقة والإعاقات المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأشاد، بالمستوى المتميز لطلاب الجوالة بالجامعة خلال فعاليات المهرجان الكشفي الرابع والأربعين لجوالى وجولات الجامعة والدورة الإرشادية السادسة عشرة، التي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد أهمية الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية والمحاضرات التوعوية للطلاب بالكليات بهدف تعزيز الوعي الوطني والثقافي ودعم الفكر التنويري في ظل التحديات التي تواجه الوطن.