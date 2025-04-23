إزالة كافتيريا مخالفة على شاطئ النخيل في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بالتنسيق مع حي العجمي حملة مكبرة استهدفت إزالة وهدم كافتيريا مخالفة على البحر في شاطئ النخيل غربي المحافظة.

كان مسؤولي المصايف بالقطاع الغربي رصدوا إنشاء مستأجر شاطئ النخيل كافتيريا على الشاطئ بالمخالفة لكراسة الشروط وبنود وضوابط التعاقد مع محافظة الإسكندرية.

وبالعرض على الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجه بإزالتها بالتعاون مع حي العجمي ومنع أي تعديات على شاطئ النخيل.

وأشار إلى استمرار المتابعة المستمرة والرقابة على الشواطئ لتحقيق أقصى درجات الانضباط، مناشدًا رواد الشواطئ بالإبلاغ عن أي شكاوى عبر أرقام إدارة السياحة والمصايف.