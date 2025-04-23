كمين الأهالي ينهى مغامرة لصين في بندار.. قصة محاولة سرقة انتهت بجثتين في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بندار دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، إطلاق الأهالي الرصاص على لصين، أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية، وبحوزتهم أسلحة نارية، ما نتج عنه مقتلهما.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شخصين بناحية مركز جرجا، أثناء محاولتهم سرقة دراجة نارية.

تم نقل الجثتان لمشرحة مستشفى جرجا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.