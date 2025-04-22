أحرق وجهها لإخفاء ملامحها.. قرار عاجل من الجنايات بشأن المتهم بقتل "عروس المنيا"

المنيا- جمال محمد:

أيدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقاً على المتهم باستدراج وقتل فتاة في مركز بني مزار والمعروفة إعلامياً بـ "عروس المنيا"، وحرق جثتها في المقابر.

وكانت أحالت محكمة جنايات أوراق المتهم في شهر يناير الماضي إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، بتهمة استدراج وقتل فتاة وحرق جثتها في منطقة المقابر.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 من شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، بلاغا من أهالي قرية الشيخ عطا، بالعثور على جثة فتاة بها حروق في الوجه والرأس، ملقاة بالمقابر .

بتقنين التحريات تبين أن الجثة لفتاة تدعى "منة الله رفعت"، 27 سنة، محصلة بأحد المؤسسات، مخطوبة حديثا وكانت تستعد لزواجها، وأن أهلها أبلغوا بتغيبها، كما تبين أن المتهم بقتلها "علي. ع. م"، 29 سنة، عامل، حتى لا يسدد الأقساط التي حصل عليها وتقوم الفتاة بتحصيلها لدى شركتها.

جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، بعد أن استدراجها لمنطقة نائية، وتعدى على رأسها بحجر، ثم أشعل النار في رأسها ووجهها لإخفاء ملامحها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم إحالته للمحاكمة الجنائية والتي قضت بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية، ثم تأييد حكم الإعدام.

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