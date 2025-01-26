قتلها وأحرق جثتها في المقابر.. رحلة قاتل "عروس المنيا" إلى حبل المشنقة

المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً، على المتهم بقتل فتاة في مركز بني مزار والمعروفة إعلامياً بـ "عروس المنيا"، وحرق جثتها في المقابر، وذلك بعد ورود قرار تأييد الحكم من قبل مفتي الديار المصرية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني.

تعود أحداث القضية إلى منتصف شهر مايو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، بلاغاً من أهالي قرية الشيخ عطا، بالعثور على جثة فتاة بها حروق في الوجه والرأس، ملقاة بالمقابر .

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "منة.ر"، 27 سنة، محصلة بأحد المؤسسات، مخطوبة حديثاً، وكانت تستعد لزواجها، وأن أهلها أبلغوا بتغيبها، كما تبين أن المتهم بقتلها "علي. ع. م"، 29 سنة، عامل، حتى لا يسدد الأقساط التي حصل عليها وتقوم الفتاة بتحصيلها لدى شركتها، فضلا عن قيامه بسرقة مشغولاتها الذهبية.

جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، بعد أن استدراجها لمنطقة نائية، وتعدى على رأسها بحجر، ثم اشعل النار في رأسها ووجهها لإخفاء ملامحها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم إحالته للمحاكمة الجنائية وإحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية، وصدر قرار التأييد اليوم بإعدامه شنقا.