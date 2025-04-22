جريمة في قلب الزفة.. رصاص أمام كوافير يقلب فرح عروسين لمأساة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض واقعة إطلاق الرصاص على زفة عروس بسوهاج ومقتل وإصابة شخصين أمام كوافير سيدات بمدينة طهطا، وكشفت التحريات عن مفاجأة في الواقعة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد إبراهيم جاد، مأمور قسم شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول كل من "جلال. ح" 25 عامًا، تاجر ملابس، مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري، و"محمد ف" 27 عامًا، تاجر ملابس مصاباً بطلق ناري في الفخذ، ومقيمان بناحية مركز شرطة طهطا.

انتقل إلى مكان الواقعة العميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال سوهاج، والرائد أحمد البريري، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، وبسؤال المصابين قررا أنهما أثناء تواجدهما أمام كوافير خاص للسيدات بناحية قسم شرطة طهطا للمشاركة بعرس نجل ابن عمهما "محمد. ع"، 27 عامًا، تاجر مفروشات ومقيم بذات الناحية قام شخصان أحدهما يحمل سلاحاً نارياً بالتشاجر مع مع العريس، وحال ذلك خرجت من السلاح عدة طلقات أحدثت إصابتهما.

أفاد العريس بمضمون ما سبق، واتهم المدعو "سيد. ع" مقيم دائرة القسم وآخر، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهما وما أعقبه من ورود إشارة من مستشفى طهطا العام تتضمن وفاة المصاب الثاني متأثراً بإصابته.

أسفرت جهود فريق البحث بإشراف اللواء محمود طه، مدير مباحث المديرية أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "حسن. خ"، 29 عامًا، عامل ومقيم دائرة مركز شرطة ساقلته، و"حسن. ع"، 36 عامًا، عامل، ومقيم دائرة مركز شرطة ساقلته، "محمد. ض" 35 عامًا، سائق ومقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تم ضبط المتهمين المذكورين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، لسابقة قيام ابن عم المصاب والمتوفى "صاحب العرس المذكور سلفاً" المدعو محمد ع خ ح بمعاكسة بنت عم الأول مما آثار حفيظته، ولدى علمهم بتواجده أمام كوافير بناحية قسم شرطة طهطا استقلوا السيارة ملاكي ملك الثالث "تم ضبطها"، وتوجهوا لمكان تواجده وعقب وصولهم أمام الكوافير قاموا بالتعدي عليه بالضرب "دون حدوث إصابته"، وأطلق الثاني عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، مما أدي لحدوث الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة المصاب الثاني.

بإرشاد المتهم الثاني تم ضبط السلاح المستخدم، وبإعادة مناقشة "محمد. ع" أيد ما سبق وعلل اتهام للمدعو "سيد. ع" اعتقاداً منه بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما خلال عملهما في مجال تجارة المفروشات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ ايضا:

مجهول يطلق الرصاص على زفة عروس في سوهاج وجهود لتحديده ولضبطه