مجهول يطلق الرصاص على زفة عروس في سوهاج وجهود لتحديده ولضبطه

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض إطلاق مجهول الرصاص على زفة عروس أمام أحد الكوافيرات بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية على زفة عروس ووجود مصابين، بدائرة قسم شرطة طهطا.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء خروج زفة عروس من قرية بني عمار، من أحد الكوافيرات دائرة قسم شرطة طهطا أطلق مجهول الرصاص على موكب العروس بشكل عشوائي.

نتج عن الواقعة إصابة العريس المدعو "العربي. م" بجرح قطعي بالوجه، و"جلال. ح"، و"محمد. ف" بطلقات نارية متفرقة بالجسد، جميعهم مقيمون بناحية قرية بني عمار دائرة مركز شرطة طهطا.

تم نقل المصابين بمعرفة الأهالي إلى مستشفى طهطا العام، وتحويل الثاني والثالث إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالتهم الصحية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.