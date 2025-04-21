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إقبال على شواطئ بلطيم في شم النسيم.. والإنقاذ ينتشر لحماية الرواد -صور

04:39 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم اليوم إقبالاً من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم، وعيد الربيع.

وانتشر رجال الإنقاذ على الشواطيء، والأبراج، ورمال الشاطئ لأداء عملهم على مدار الساعة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه يجري متابعة أعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة، والرمال من الشواطئ، إضافة للرش المستمر لمقاومة الحشرات، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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شواطئ بلطيم شم النسيم حماية الرواد
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