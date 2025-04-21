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لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل.. ما السبب؟ -صور

02:28 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل (1)
  • عرض 7 صورة
    لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل (4)
  • عرض 7 صورة
    لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل (5)
  • عرض 7 صورة
    لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل (6)
  • عرض 7 صورة
    لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل (2)
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    لجنة من الطب العلاجي في الدقهلية تتفقد مستشفى ميت سلسيل (3)
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الدقهلية-رامي محمود:

أجرت لجنة من إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بقيادة الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، جولة تفقدية بمستشفى ميت سلسيل للوقوف على الحالة الانضباطية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى خلال احتفالات شم النسيم.

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى من مختلف إدارات الطب العلاجى (المستشفيات- الرعاية العاجلة - الحميات-الاشعة - بنوك الدم -العلاج الطبيعى- التغذية - الحضانات- الكلى- التمريض )
استهلت أعمال اللجنة بالمرور على أقسام الإستقبال أقسام الاستقبال والطوارئ ورعاية الأطفال والعناية العامة ،ومراجعة تذاكر الدخول للمرضى وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات علاوة على الحالة الانضباطية بالمستشفى.

كما تفقد فريق الطب العلاجى أقسام الأشعة و الباطنة والكلي والحضانة حيث تم تدريب العاملين بها على رأس العمل وقت المرور على الجوانب الفنية وتشغيل الأجهزة وإجراءات مكافحة العدوى.

كما قام الفريق بعقد اجتماع مع الجهاز الإشرافي للمستشفى لمناقشة مؤشرات الأداء خلال المرحلة السابقة والعمل على رفعها ودراسة القوة البشرية والمعوقات التي تواجه العمل واحتياجات المستشفى فى الفترة المقبلة لرفع جودة الخدمة المقدمة وتلافي السلبيات المرصودة خلال المرور.

يذكر أن مستشفى ميت سلسيل استقبلت فى الآونة الأخيرة جهاز أشعة مقطعية جديد وعدد 2 ماكينة غسيل كلوي وكذلك تم توفير خدمة غسيل الكلي والطوارئ والعناية المركزة.

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مستشفى ميت سلسيل أحمد البيلي جولة تفقدية
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