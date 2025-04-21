بـ 100% إشغال سياحي.. مدينة دهب كاملة العدد فى شم النسيم



جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد مدينة دهب بجنوب سيناء، التي تحظى بشهرة عالمية واسعة وتتميز بمقومات سياحية فريدة ومتنوعة، إقبالًا سياحيًا كبيرًا خلال احتفالات شم النسيم، وجذبت المدينة عشاق الرياضات المائية والسياحة البيئية من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأوضح اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، أن المدينة تستقبل تدفقًا ملحوظًا للسياح، خاصة المصريين، الذين يتوافدون للاستمتاع بأجوائها الساحرة وممارسة أنشطة الغوص في مناطق "اللايت هوس" و"البلوهول" و"وادي جنى" لاستكشاف الشعاب المرجانية الملونة والنادرة.

كما يقضي الزوار أوقاتًا ممتعة في السباحة والقيام برحلات بحرية، بالإضافة إلى ممارسة رياضة السنوركل والكايت سيرف، والاستمتاع بسهرات ليلية في صحراء الطويلات ومشاهدة عروض الفلكلور السيناوي ورقصة التنورة والألعاب النارية.

وأكد رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم، أن نسبة الإشغال السياحي في دهب وصلت إلى 100% بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع. وأشار إلى أن الطبيعة البيئية المميزة لدهب تجعلها وجهة مفضلة للسياح الأجانب والعرب والمصريين على حد سواء، والذين يفضل الكثير منهم الإقامة في المخيمات السياحية المطلة على البحر للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأضاف أن المدينة تضم أيضًا فنادق وقرى سياحية بمستويات متنوعة تناسب جميع الميزانيات، لافتًا إلى أن غالبية السياحة الداخلية تفضل الإقامة في الشقق والشاليهات المتوفرة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتأمين السياح وتوفير بيئة آمنة وممتعة لهم، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة في جميع أنحاء المدينة، خاصة المناطق السياحية، وتجهيز الشواطئ العامة والمفتوحة لاستقبال الزوار مجانًا، مع وضع إرشادات واضحة للسباحة وتعليمات السلامة، وتواجد سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

من جانبه، قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن دهب مدينة متجددة ودائمة التطور بما يتناسب مع جمالها الطبيعي، وهو ما يجعل السياح يحرصون على إدراجها ضمن برامجهم السياحية للاستمتاع بالأنشطة البحرية المتنوعة كالغوص ورحلات المراكب والسنوركل والكايت سيرف، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة وركوب الدراجات الهوائية ورحلات السفاري في مناطق الطويلات ووادي جنى.

وأكد أن دهب تعتبر واحدة من أفضل المدن السياحية وثاني أشهر مدينة في جنوب سيناء بعد شرم الشيخ، وتتميز بتنوعها الذي يناسب مختلف المستويات من حيث الأسعار، مما يجعلها الوجهة السياحية الأمثل للكثيرين.

وأشار إلى أن من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها الزوار في دهب محمية نبق، ومحمية أبو جالوم، وجزر كورال واللاجونا، ومنطقة الثقب الأزرق والكانيون، وحاجز المنارة المرجاني، بالإضافة إلى المقاهي والممشى السياحي بمنطقة المشربة.