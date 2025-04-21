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وفاة 6 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

09:43 ص الإثنين 21 أبريل 2025

سيارة اسعاف

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث تصادم اليوم الاثنين، بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على طريق العدالة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة:- فارس محمد فاروق الفحام، 36 عاما، عاطف فهمي أبو سكران، 55 عاما، إسلام فخري أبو سليمة، 35 عاما، عبد الناصر عبد الستار السماك، 35 عاما، محمد كمال عنبر، 55 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسي، محمد سامي، 25 عاما، مقيم مركز أبو حمص.

كما أصيب في الحادث محمد السيد مرسي جمعة، 28 عاما، مقيم مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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حادث تصادم وفاة اشخاص البحيرة
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