تنقلات جديدة تشمل 10 من مديري الإدارات الهندسية بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارًا بتنفيذ حركة تنقلات شملت 10 من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالوحدات المحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تطوير الأداء الخدمي، بهدف تسريع وتيرة تقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة ونزاهة، إلى جانب تحسين مستوى التعامل مع المواطنين.

وأوضح أن الحركة تستند إلى توجه جديد في المحافظة يعتمد على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يعزز من دقة وعدالة الخدمات المقدمة، ويفصل بين مقدم الخدمة ومتلقّيها تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وأشار الدكتور إسماعيل إلى أن الجهاز التنفيذي يسعى لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية ضمن جهود التحديث الإداري، بهدف إحداث نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها بأقل وقت وجهد ممكن.