حملة لتنظيف قاع البحر بمدينة دهب بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي والأجانب (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حملة تطوعية تحت شعار "معًا لبيئة مستدامة" بهدف تنظيف قاع البحر من المخلفات التي تراكمت على مدى سنوات. تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، استجابة لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشارك في الحملة عدد من أبناء مدينة دهب، بالإضافة إلى متطوعين أجانب مقيمين بالمدينة، في مشهد يعكس روح التعاون والمسؤولية البيئية المشتركة.

وقد جرى خلال الحملة استخراج كميات كبيرة من النفايات التي كانت تشكل تهديدًا للحياة البحرية وتشوّه المنظر الطبيعي الخلاب الذي تتمتع به دهب.

كما شارك في الحملة الدكتور جبريل فتيح، معاون المحافظ، والناشط البيئي جبلي على جبلي، مؤسس إحدى الجمعيات المحلية المعنية بالحفاظ على البيئة، حيث قاما بتنسيق الجهود وتقديم الدعم اللوجستي، مع إبراز أهمية إشراك المجتمع المحلي والزوار الأجانب في حماية البيئة التي يتشارك الجميع في الاستمتاع بها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز السياحة المستدامة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين سكان سيناء والمقيمين في المدينة من مختلف الجنسيات.

وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه الحملة، مؤكدًا استمرارية دعم المبادرات البيئية التي تحافظ على جمال دهب وتراثها الطبيعي.