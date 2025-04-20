فتح الطريق الدائري الرئيسي بمركز نصر النوبة بعد إصلاح الهبوط الأرضي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تم اليوم فتح الطريق الدائري الرئيسي بمركز نصر النوبة بعد جهود كبيرة من الجهات المختصة لإصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ، الذي تسبّب في إغلاق الطريق لمدة 48 ساعة.

وكان الهبوط الأرضي قد وقع في منطقة توشكى بعرض 6 متر، وبطول وعمق 2 متر، مما استدعى إغلاق الطريق بشكل فوري حفاظًا على سلامة المواطنين. وقد أصدر محافظ أسوان قرارًا بإغلاق الطريق لحين إصلاحه بشكل كامل.

وقد تم إصلاح الهبوط بالمواصفات الفنية والهندسية الدقيقة لتفادي حدوثه مرة أخرى، مما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين المترددين على الطريق.

وبالتوازي مع أعمال الإصلاح، تم استكمال جهود رصف الطريق ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائري "بلانة / كلابشة" بمركز نصر النوبة، بطول 20 كم، والذي يُنفّذ ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري.

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