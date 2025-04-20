لجنة فنية تعاين أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ بطريق توشكى -صور

أسوان - إيهاب عمران:

عاينت لجنة فنية متخصصة موقع الهبوط الأرضي المفاجئ الذي وقع بالكيلو 14.5 بطريق توشكى نصر النوبة، وتبين أن سببه يعود إلى دفع نفق للمياه أسفل الطريق.

وأظهرت المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات، كما وثقتها الصور، أن الهبوط الأرضي بلغ عرضه 6 أمتار وطوله وعمقه مترين، استنتجت اللجنة أن الدفع النفقي للمياه المتواجد أسفل الطريق الأسفلتي هو السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط.

وعلى ضوء هذه النتائج، وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بسرعة إصلاح الهبوط وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية لضمان عدم تكراره مستقبلًا.

كما أكد على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المسبق بين كافة الجهات المنفذة لأي مشروعات في المنطقة، بهدف التعرف على طبيعة التربة وتحديد الطبقات وطريقة الدمج والإحلال المناسبة لضمان نجاح المشروعات بالشكل المطلوب.

وأوضح المحافظ أنه حرصًا على سلامة أرواح المواطنين، تم إغلاق الطريق المتضرر وتوفير طريق بديل يربط بين قريتي توشكى وأبو سمبل لتسهيل حركة التنقل.

وأشار إلى أن أعمال الرصف ما زالت مستمرة ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائري بلانة/كلابشة بمركز نصر النوبة بطول 20 كيلومترًا، والمدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى لتخفيف أي معاناة عن أهالي نصر النوبة.

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